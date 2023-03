السايح يبحث سبل تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية المقبلة

ليبيا – التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الثلاثاء وفد من المجلس القومي للمرأة ضم كل من آمال بالحاج، ونوال الطبال، وسامية الفزاني.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات آليات التعاون المستقبلية بين المفوضية والمجلس، على أن يقدم المجلس خطته متضمنةً مشاريعه الهادفة الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية المقبلة، وتحفيزها على ممارسة حقها في الانتخاب و المشاركة في اتخاد القرار السياسي.

من جانبه، ثمن الوفد جهود المفوضية والدور الذي تقوم به من أجل تمكين النساء الليبيات من ممارسة دورهن السياسي، مؤكدًا أهمية التعاون من أجل القضاء على كافة الممارسات التي تحد من دور المرأة السياسي، وإتاحة مساحات أوسع لمشاركتها في بناء الوطن.

