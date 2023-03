استعدادا للذروة الصيفية.. “الوطنية للنفط” تنافش صيانة محطات الكهرباء.

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط آلية تنفيذ خطة العمل المتشركة لتزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود، وفق ما أفادت به المؤسسة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المؤسسة مع رقابة الخدمات الفنية وأخصائيين منها ومستشارين عن الشركة العامة للكهرباء.

واستعدادا للذروة الصيفية، ناقشت المؤسسة استعدادات شركة الكهرباء لأعمال الصيانة لمحطات الكهرباء، والكميات التي تتطلبتها محطات توليد

الكهرباء من الغاز والوقود السائل، بحسب المؤسسة.

كما نوقشت خلال الاجتماع أعمال الصيانة المبرمجة لمجمع مليتة، خلال شهر مايو المقبل وتوفير السائل للمحطات، وفق المؤسسة.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

