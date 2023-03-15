مؤسسة النفط الليبية تواصل اجتماعاتها مع شركة الكهرباء لبحث توفير الوقود لمحطاتها خلال الصيف

عقدت مؤسسة النفط الليبية اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثالث، مع شركة الكهرباء الليبية، استكمالا لسلسلة الاجتماعات بينهما لوضع خطة عمل مستعجلة لدعم محطات توليد الكهرباء بالوقود والغاز لمواجهة الذروة الصيفية.

وقال المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط الليبية إن الاجتماع خصص لاستعراض ومناقشة الآلية المثلى لتنفيذ خطة العمل المشتركة والمستعجلة لتزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود.

كما ناقش الاجتماع استعدادات الشركة العامة للكهرباء لأعمال العمرة (الصيانة) لمحطات الكهرباء استعداداً للذروة الصيفية، والكميات التي تطلبها محطات توليد الكهرباء من الوقود السائل والغاز، إضافة للعمرة المبرمجة لمجمع “مليتة”، خلال شهر مايو المقبل، وتوفير الوقود السائل للمحطات.

حضر الاجتماع مراقب الخدمات الفنية بالمؤسسة جمال هنكة، وكبير الاخصائيين عز الدين الهنشيري، والأخصائي بمكتب مستشار رئيس الحكومة لشؤون الكهرباء عبد القادر الشريف، ومديرو الإدارات المعنية بالشركة العامة للكهرباء والشركة الليبية للحديد والصلب، ومديرو الإدارات المختصة بشركتي مليتة وسرت، والمختصون بشركة الدفق “الأخضر”.

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