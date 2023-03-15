“شكشك”: ديوان المحاسبة على تواصل مع مؤسسات الدولة للحفاظ على المال العام والحد من الفساد

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بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك مع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار مجريات سير العمل بالديوان و أبرز الاعمال الرقابية التي يقوم بها و التحديات التي تواجهه في تنفيذ الأعمال الرقابية ، والمشاكل والصعوبات المتعلقة به والخطوات العملية لتذليلها ومعالجتها

و أشاد”شكشك ” خلال اللقاء الذي عقد في ديوان المحاسبة بالعاصمة طرابلس بالتعاون والتنسيق بين الديوان ومؤسسات الدولة ، بما يُسهم في الحفاظ على المال العام ويحد من الفساد ، و أيضاً زيادة الوعي الرقابي و الإجراءات الصحيحة لتنفيذ المهام المناطة لكل مؤسسة حسب تخصصها بما يخول لها القانون .

ومن جانبه أكد “مختار” على دور الديوان الهام و المؤثر في الحد من الفساد، وتعزيز مستوى الشفافية والمساءلة مع أصحاب المصلحة و دعم الخطة الاستراتيجية للديوان لزيادة الكفاءة الرقابية و إحداث أثر في عمل مؤسسات الدولة الأمر الذي ينعكس بالإجاب على حياة المواطن .

وفي الختام اللقاء أكد الجانبان على استمرار عمل ديوان المحاسبة في أداء مهامه وفقاً الاختصاصات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وقانون إنشاءه .