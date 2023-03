غيث: الكبير يتهرب من مناقشة سعر الصرف ويبحث عن مبررات واهية.. والعملة تُهرب بالملايين

ليبيا – علق عضو مجلس إدارة المصرف المركزي مراجع غيث على تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الأخيرة بالقول: “الكبير يعلم أن تغيير سعر الصرف لن يتم إلا بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي”.

غيث نبه في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” إلى أن مجلس الإدارة معطل بسبب عدم رغبة المحافظ في إدارة المصرف إلا بطريقة فردية.

وقال غيث: “محافظ المركزي يتهرب من مناقشة سعر الصرف ويبحث عن مبررات واهية”، مشيرًا إلى أن تنويع مصادر الدخل يفيد الخزانة العامة في تنويع مصادر الضريبة ولا أثر له مباشر على الدخل من العملة الصعبة.

ولفت النظر إلى أن الكويت مصدر دخلها مثل ليبيا ومع ذلك سعر الصرف لديها معقول ومناسب، معتبرًا أن التحجج بعدم توفر العملة الصعبة لعدم تخفيض سعر الصرف أمر غير منطقي، فالاحتياطيات والدخل كافية وعمليات تصدير النفط مستقرة، بحسب قوله.

وأضاف: “طبقًا للمعايير الدولية الاحتياطيات تكفي ليبيا لمدة 42 شهرًا بدون العائدات السنوية من تصدير النفط والغاز”، مؤكدًا أن المصرف بحاجة إلى رقابة صارمة على استخدام العملة الصعبة في الأوجه المشروعة وبدون قيود.

ونوه غيث إلى استخدام بطاقات الـ 10 دولار وقبلها منحة أرباب الأسر هي خلق للسوق السوداء واستنزاف للعملة، كاشفًا على أن العملة تُهرّب بالملايين وتباع بطريقة صورية وتحول بآلات بيع مستوردة دون عملية شراء فعلية.

وأعرب غيث عن استغرابه من نفي الكبير قفل المقاصة؛ لأنه صرح أن سبب الإقفال هو تحويل علي الحبري أموالًا من حساب المؤتمر الوطني العام إلى حساب مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه لا علاقة للدين العام بالمقاصة كما ذكر المحافظ، فالدين العام يخص الحكومة وهي التي تعترف به أو لا وليس المصرف المركزي.

وبين أن الدين العام يناقش على مستوى السلطة التنفيذية، داعيًا المركزي للمطالبة بسداد القروض التي منحها أو تسويتها بطريقة أو بأخرى، موضحًا أن القطاع المصرفي يواجه صعوبات بسبب غياب الرقابة الفعالة، ورفض شركة (PayPal)، بسبب التخوف من عمليات التهريب وغسيل الأموال.

وأردف: “هناك ما لا يقل عن عشرة تشريعات في صورة قوانين يتطلبها الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، تحتاج من يصدرها”.

غيث ختم حديثه يالقول : “على المركزي المطالبة بعودة شركات التتبع للاعتمادات سواء التركية أو التونسية أو غيرها حتى إنشاء شركة تتبع ليبية”.

