بعد احتجازها منذ 2017، الناقلة “بدر” تعود للواجهة وأحكام قضائية لصالح ليبيا

أفاد فريق المحاماة لدى السفارة الليبية في بلغاريا بصدور عدة أحكام قضائية تدعم أحقية ليبيا في استرجاع الناقلة النفطية “بدر” ورفع الحجز القسري عنها، مؤكدين حرصهم على إنهاء القضية في أقرب وقت، وفق السفارة

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم 14 مارس، بين السفير الليبي لدى جهورية بلغاريا ووفد من الشركة العامة للنقل البحري وفريق من مكتب المحاماة المكلف بالترافع عن قضية الناقلة.

كما اتُّفق خلال الاجتماع على مواصلة التنسيق والتعاون بين السفارة الليبية، والشركة العامة للنقل البحري وفريق المحاماة حتى تتمكن الشركة من رفع الحجز المفروض على الناقلة النفطية وعودتها إلى أرض الوطن، وفق السفارة.

يذكر أن السلطات البلغارية احتجزت الناقلة بدر في نوفمبر 2017، على خلفية دعوى قضائية مرفوعة من شركة مقاولات بلغارية تطالب بمستحقات من الدولة الليبية تعود إلى عام 1992.

المصدر: السفارة الليبية لدى بلغاريا + ليبيا الأحرار

