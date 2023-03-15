باشاغا: لن تحل مشاكل الهجرة في ظل وجود حكومة غير شرعية بطرابلس وأخرى عشوائية بروما

عبر رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا، عن أسفه للخسارة في الأرواح البشرية التي تزهق باستمرار وسط البحر وأخرها حادث قارب المهاجرين الذي تحطم قرابة السواحل الإيطالية بتاريخ 12 مارس، و79 آخرين قضوا في 26 فبراير الماضي.

جاء هذا في تغريدة نشرها باشاغا، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بموقع تويتر، والتي طالب فيها بفتح تحقيق دولي ووضع سياسات ناضجة من قبل السلطات الإيطالية والاتحاد الأوروبي.

وأشار باشاغا، إلى أن حل مشاكل الهجرة غير الشرعية لن يتحقق مع وجود حكومة غير شرعية في طرابلس عاجزة عن الاطلاع بمسؤولياتها الأمنية والإنسانية وأخرى في روما تتعامل بسياسة الانتقائية والعشوائية لمكافحة هذه القضية وقضية إمدادات الطاقة عبر المتوسط والتي تحتاج لشراكة حقيقية وعبر بوابة شرعية لدولة موحدة وآمنة ومستقرة.

ولفت إلى أن رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، لا تريد الاعتراف بالخطأ الفادح عندما قررت دعم مجموعة فاقدة للشرعية والتعامل معها في ليبيا لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا يمكن القبول بتحميل ليبيا الآثار الناجمة عن أزمة الهجرة الإنسانية منها والاقتصادية.

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