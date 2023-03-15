مستشار الرئيس الأمريكي يشيد بدور بن قدارة برفع القوة القاهرة

الوطن|رصد

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، مستشار الرئيس الأمريكي ومنسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغيرك.

وحضر الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض مسؤول شمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي جيرمي بيرنستاين.

وأشاد الجانب الأميركي خلال اللقاء بدور المؤسسة المهم في تحقيق أمن الطاقة في ليبيا والمنطقة، وكذلك برفع القوة القاهرة واستمرار عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز الذي ساهم بشكل كبير في الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات عقدها بن قدارة على هامش مؤتمر “CERAWEEK” مع الحكومة الأمريكية التي أكدت دعم المؤسسة ومجلس إدارتها لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز.