عبد السلام نصية: “باتيلي” كان مشتتًا ولم يقدم تفصيلًا واضحًا لمبادرته

أكد عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لحل الأزمة في البلاد لم تكتمل، بعد أن أُجبر الأخير على طرحها تحت ضغوط دولية وإقليمية، لكنه اصطدم بعدم وجود توافق المجتمعين بشأنها.

وأضاف “نصية”، في تصريحات صحفية، أن باتيلي كان مشتتًا ولم يقدم شرحًا أو تفصيلًا واضحًا لمبادرته، إذ أضاف إلى مهام اللجنة الرفيعة الميثاق الوطني للمرشحين للرئاسة، وكيفية تأمين الانتخابات، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وأوضح، أنه على المبعوث الأممي دعوة لجنة “6+6” المشكّلة من أعضاء بمجلسي النواب والدولة للانعقاد، مع إضافة أطراف الصراع لإنجاز مهامها خلال مدة زمنية معينة لإعداد قوانين الانتخابات.