الدرقاش: توافد أعداد كبيرة من المهاجرين سيجعل بلادنا ذات أغلبية سكانية لا تحمل الجنسية الليبية

ليبيا – قال مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني إن توافد أعداد كبيرة من المهاجرين الأجانب من دول الجوار الليبي وقدرتهم على اقتناص فرص العمل في سوق العمل الليبي سيجعل بلادنا ذات أغلبية سكانية لا تحمل الجنسية الليبية.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضاف:”في ظل توافد أعداد كبيرة من المهاجرين الأجانب من دول الجوار الليبي وقدرتهم على اقتناص فرص العمل في سوق العمل الليبي وما يتمتعون به من قدرات بدنية وفكرية لتلبية متطلبات سوق العمل ومع عدم وجود قوانين وآليات لتنظيم دخولهم وممارستهم للعمل في ليبيا ومع عدم قدرة الليبيين على التأقلم مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص وتفضيلهم للعمل في القطاع العام الذي لا يطلب مستويات عالية من القدرات البدنية والذهنية والالتزام الصارم بمتطلبات الوظيفة فإن الاستمرار في هذا النسق لعشر سنين أخرى سيجعل ليبيا ذات أغلبية سكانية لا تحمل الجنسية الليبية.

وتابع الدرقاش حديثه:” هذا الأمر قد يحمل من السلبيات ما يفوق الإيجابيات بشكل كبير خاصة مع عدم وجود برامج وخطط وآليات لاستيعاب المخاطر التي قد تنشأ عن هذا الوضع”.

