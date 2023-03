قال وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري إن بلاده طلبت من المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات ضد مهربي البشر الذين يرسلون مهاجرين من بنغلاديش إلى ليبيا من أجل العبور إلى أوروبا، وفق قوله.

وأوضح الوزير في جلسة أمام البرلمان المالطي، أن من بين المشاركين في إرسال مهاجرين إلى ليبيا شركة طيران “أجنحة الشام” السورية، والموالية لنظام الأسد.

وأعرب الوزير، عن إصرارهم على مواجهة المتاجرين بالبشر وتكثيف الدوريات في البحر، معبرا عن قلقه إزاء ما وصفها بـ”المآسي قبالة ليبيا”، وفق تعبيره.

وأضاف كاميليري أن ما يتعرض له المهاجرون في البحر المتوسط يدعو إلى مساعدة خفر السواحل الليبي، مستعبدا وصول المساعدات المعنية في الوقت المحدد، وفق إفادته.

المصدر: صحيفة تايمز أوف مالطا

The post مالطا تتهم شركة “أجنحة الشام” السورية باستخدام ليبيا لإرسال مهاجرين إلى أوروبا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار