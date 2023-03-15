فرنسا تؤكد للمشير خليفة حفتر دعمها لمبادرة “باتيلي” لإجراء الانتخابات الليبية في 2023

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، بمقر القيادة العامة في بنغازي المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، والسفير الفرنسي، مصطفى مهراج.

وقال السفير الفرنسي مصطفى مهراج، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه والمبعوث الفرنسي، أكدا خلال لقاء المشير خليفة حفتر دعم فرنسا التام للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

كما أكدا دعم خارطة الطريق التي اقترحها باتيلي د، لإجراء الانتخابات الليبية في نهاية العام الجاري 2023.

وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي طرح مبادرة في إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن الدولي لإجراء الانتخابات الليبية في عام 2023.

وتتضمن مبادرة باتيلي تشكيل لجنة من ممثلي المؤسسات السياسة وأهم الشخصيات السياسية وقادة القبائل ومنظمات المجتمع المدني لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات الليبية.

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