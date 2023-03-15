بليحق: حكومة الدبيبة تنصلت من مهامها.. ولا يمكن إجراء الانتخابات بوجود حكومتين

الوطن|رصد

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن الحكومة المشكلة لاجراء الانتخابات يجب أن تنال الثقة من مجلس النواب.

وأضاف بليحق في تصريحات صحفية أن الحكومة يجب أن لا تكون طرفًا في الانتخابات، وذلك وفق الإعلان الدستوري؛ حتى لا يتم عرقلة الانتخابات.

وذكر المتحدث باسم البرلمان في تصريحاته حكومة الدبيبة قائلًا: “حكومة الدبيبة تنصلت من مهامها المتفق عليها، ويجب على الحكومة الجديدة أن لا تتبع نهج الحكومة منتهية الولاية“.

ولفا بليحق إلى أن حكومة باشاغا الشرعية لم تدخل والتي أخذت الثقة من مجلسي النواب والدولة كانت من المفترض أن تستلم مهامها لولا سلطة الأمر الواقع التي جعلت الدبيبة يمنعها من دخول طرابلس.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل انقسام البلاد بوجود حكومتين، لافتًا ألى أنه يجب توحيد الحكومة.