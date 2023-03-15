السفير القطري يؤكد دعم بلاده لمهام باتيلي للدفع قدمًا بالعملية السياسية في ليبيا

ليبيا – اجتمع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مع خالد محمد بن زابن الدوسري، سفير دولة قطر لدى ليبيا.

السفير أكد خلال الاجتماع بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية دعم بلاده ومساندتها لمهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية والاستقرار في ليبيا، مشيدًا بجهوده الرامية لحل الخلافات.

كما جدد دعم بلاده للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.

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