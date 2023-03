مجلسان لبلدية واحدة، البيضاء تدفع ضريبة الانقسام السياسي

شهدت مدينة البيضاء انقساما حول تكليف إدارة جديدة للمجلس التسييري للمدينة، وذلك عقب صدور قرارين من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.

حيث أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة فتحي باشاغا سامي الضاوي قرارا بتعيين إدارة تقوم على شؤون المجلس التسييري لمدينة البيضاء.

فيما طالب عدد من أهالي مدينة البيضاء بانتخابات بلدية عاجلة حفظا لـ”النسيج الاجتماعي” حسب قولهم، معبرين عن رفضهم قرار وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا بتعيين مجلس جديد.

في المقابل، كلف “بدر الدين التومي” وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الله مطول” عميدا لبلدية البيضاء.

ويعد امطول نائبا لعميد بلدية البيضاء المستقيل “علي حسين” ضمن المجلس البلدي المنتخب في 2014.

وكان حسين قدم استقالته مطلع فبراير الماضي؛ على خلفية ما وصفه بتهميش البلدية وعدم صرف ميزانية لها منذ انتخابها، وفق تعبيره.

وأوضح حسين في تصريح للأحرار أن الحكومات لم تقم بالإيفاء بوعودها المتكررة تجاه بلدية البيضاء فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، إسوة ببلديتي طرابلس وبنغازي، وفق قوله.

