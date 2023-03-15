القوات المسلحة تعلن القبض على أحد أفراد الجماعات الإرهابية في أوباري

الوطن|رصد

أعلنت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية اليوم عن قيام وحدات تابعة للقوات المسلحة بعملية خاصة استغرقت ساعة أسفرت عن القبض على أحد أفراد التنظيمات الإرهابية في أوباري.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بفرض القانون في الجنوب، والاستمرار في متابعة ورصد أفراد الجماعات الإرهابية.

وأشارت القوات المسلحة إلى أن المقبوض عليه، من الأعضاء الفاعلين لبدء الآلة الإعلامية الداعمة لهذه التنظيمات في تسويق الكذب والافتراء على وحدات القوات المسلحة في محاولة يائسة لتشويه القوات المسلحة.