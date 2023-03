بوزريبة يناقش مع العقوري تأمين الأماكن العامة وآلية حركة السفراء والبعثات داخل البلاد

ليبيا – استقبل وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان اللواء عصام أبو زريبة بديوان الوزارة بمدينة بنغازي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بِمجلس النواب يوسف العقوري.

اللقاء اِستعراض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الخُطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الأماكن العامة والحيوية بالمُدن الليبية، بالإضافة إلى مُناقشة آلية حركة السفراء وَالبعثات داخل البلاد.

كمَا تمَّ استعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه العناصر الأمنية أثناء تأدية مهامهم ووضع حلُول جذرية لهَا.

ومن جانبه، أكد الوَزير مدى حرصه على الحفاظ على سيادة ليبيا وَخصوصيتها، وعمله على حلحلة كافة المشاكل والصعُوبات التي تُواجه كافة المُديريات والأجهزة الأمنية ومنتسبيها.

