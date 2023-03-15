باشاغا يدعو أعضاء الحكومة الليبية و”الكبير” لاجتماع مجلس الأمناء الأول

الوطن| متابعة

دعا رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، بصفته رئيس مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، كلاً من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، ووزير التخطيط والمالية، ووزير العمل والتأهيل، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون المرأة، لحضور اجتماع مجلس الأمناء الأول لسنة 2023.

وبحسب الكتاب الصادر عن الحكومة الليبية والذي طالعه موقع الوطن، فإن الاجتماع سيُعقد الخميس في الـ16 من مارس الحالي، بمقر الحكومة في مدينة سرت.

مكتب رئيس الوزراء

السادة المحترمون

محافظ مصرف ليبيا المرك

زي نائب رئيس مجلس الوزراء / سالم معتوق الزاده

. وزير التخطيط والماليـ

. وزير العمل والتأهي ـل وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء

. وزير الدولة لشؤون المرأة

تحية طيبة وبعد

بالإشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي، لذا ندعوكم لحضور اجتماع مجلس الأمناء (الأول) لسنة 2023م، المراد عقده يوم الخميس القادم بمقر الحكومة بمدينة (سرت) بتاريخ 2023/03/16م) على تمام الساعة العاشرة صباحا

للتفضل بالاستلام مع وافر الاحترام … والسلام عليكم

فتحي علي باشاغا رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء صندوق الانماء الاقتصادي

والاجتماعي