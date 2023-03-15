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شركة الكهرباء تباشر أعمالها في الوحدة الغازية 6 شمال بنغازي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

باشرت الشركة العامة للكهرباء في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة، من قبل شركة سيمنس الألمانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وبحسب بيان للشركة رصده موقع الوطن، فإن هذه الأعمال تأتي بإيعاز من رئـيس مـجلـس إدارة الشـركـة محمد المشاي لرفع كفاءة الإنتاج عبر تركيز الجهود على صيانة باقي وحدات التوليد في مختلف المناطق، لدعم الشبكة العامة والاستفادة منها في المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية.

الوسوم

الشركة العامة للكهرباء ليبيا محطة شمال بنغازي محمد المشاي

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الوطن الليبية

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