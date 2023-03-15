بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 15 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 15 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تكاثر للسحب هذه الليلة ويوم الغد على مناطق الجبل الأخضر يتخللها أمطار خفيفة ،ودرجات الحرارة تسجل تراجع يوم الغد على معظم مناطق شمال ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-22)مْ، وتسجل إنخفاض يوم الغد على مرتفعات جبل نفوسة.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة ويوم الغد على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للأتربة على بعض المناطق تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-26)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية الى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 29)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد على غدامس والحمادة والجفرة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية غربية الى متغيرة الاتجاه معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25-27)مْ،.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:14)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:17).