شمام: الانتخابات دون ضمانات دولية ستقتل «الأرنب» عند أول قضمة لـ«السفناري»

رأى محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق، أن الانتخابات دون ضمانات دولية ستقتل «الأرنب» عند أول قضمة لـ«السفناري»، بحسب وصفه.

وقال شمام في منشور عبر «فيسبوك»: “الانتخابات هي «الجزرة» التي تلوح بعض الدول الكبرى بها للجمهور الليبي المتعطش لاي حل. الكل يعرف أن مخرجات الانتخابات بدون ضمانات دولية ستقتل «الأرنب» عند أول قضمة لطرف «السفناري»”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “هناك تداخل خطير بين الفاجنر والإرهاب والنفط، وما لم ينتبه الداخل الليبي إلى هذا التداخل لن يكون باتيلي آخر مبعوث يدخلنا من جديد في جزيرة الدوران”، على حد قوله.