عبدالعزيز: زيارة ممثلي “بني وليد” لبيت الدبيبة خطوة مهمة في طريق عودة الحياة

وصف عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، محمود عبد العزيز، زيارة ممثلي بني وليد للدبيبة في بيته بالخطوة المهمة.

وقال عبد العزيز في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، إن “زيارة ممثلي وادي بني وليد للسيد رئيس الوزراء في بيته خطوة مهمة في طريق عودة الحياة”.

وكان الدبيبة قد استقبل أمس الثلاثاء، عدداً من أعضاء المجلس الاجتماعي ورفلة من مدن بني وليد وتينيناي والمردوم وزمزم وعدداً من أعيان مدينة بني وليد ومديري القطاعات الخدمية بالبلدية.

وقدم شباب بني وليد كلمـة أكدوا فيها دعمهم للجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقي لكل المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعانيها بلادنا.

وأكد الدبيبة دور قبائل ورفلة في السلم الاجتماعي، وضرورة أن تقوم بدورها التاريخي في الاستقرار ولمّ الشمل، مؤكداً لهم أن الحكومة لن تتخلى عن تقديم خدماتها للمدينة في كل المجالات.