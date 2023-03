بدلا عن ليبيا.. تونس تتجاوز ليبيا في قوارب الهجرة نحو إيطاليا

قالت وكالة نوفا الإيطالية إن البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية تظهر تجاوز تونس لليبيا في أعداد المهاجرين غير النظاميين القاصدين إيطاليا، لتصبح تونس بلد المغادرة الأول للمهاجرين.

وأوضحت الوكالة أن أكثر من 12 ألف مهاجر غادروا السواحل التونسية منذ مطلع العام حتى 13 مارس، بمعدل أكثر من 170 وافد يوميًا، وبزيادة قدرها 788% مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الوكالة إنه من المحتمل أن يهاجر بشكل سري أكثر من 60 ألف شخص من تونس فقط خلال العام الحالي من التونسيين والأفارقة، دون احتساب معدل الزيادة في فصل الصيف.

وأوضحت الوكالة أن عدد المهاجرين الذين غادروا ليبيا منذ بداية العام بلغ أكثر من 7 آلاف شخص بنسبة زيادة بلغت 80 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن ليبيا كانت تحتل صدارة الدول التي غادرتها قوراب الهجرة السرية إلى إيطاليا في العام الماضي بتسجيل تدفقات بلغت 53 ألف مهاجر.

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

