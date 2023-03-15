حكومة الوحدة تبحث تنفيذ مشروعات جديدة في ليبيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي، الثلاثاء، تنفيذ مشروعات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتقييم المشروعات القائمة.

وبحسب بيان وزارة الحكم المحلي، على فيسبوك، جاء ذلك خلال لقاء مع مدير برنامج الحوكمة ببعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا وينستون كوليو، ورئيس الفريق الفني لمشروع الاتحاد الأوروبي مساندة من أجل ليبيا ليلي حبش، ومستشار بناء القدرات في مشروع مساندة خالد زيدان.

وناقش الاجتماع عددا من الملفات، وعلى رأسها مشروعات الاتحاد الأوروبي مع وزارة الحكم المحلي، والفرص المتاحة، وإمكانية التعاون لتنفيذ المشروعات مشتركة، إضافة إلى استعراض آخر النتائج لمشروع “مساندة” الممول من الاتحاد الأوروبي، والموقف التنفيذ للمشروع، وإمكانية تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني للوزارة.

وفي نوفمبر الماضي، بحث وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، مشاريع الوزارة المزمع تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية الموضوعة للعام 2023، وذلك في إطار التعاون الدولي ودعم البلديات.