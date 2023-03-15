أمريكا تشيد بدور «المؤسسة الوطنية للنفط» في تحقيق أمن الطاقة بليبيا والمنطقة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، مستشار الرئيس الأمريكي ومنسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغيرك.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “حضر الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض جيرمي بيرنستاين مسؤول شمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي”.

وأضاف البيان “أشاد الجانب الأمريكي خلال اللقاء بدور المؤسسة المهم في تحقيق أمن الطاقة في ليبيا والمنطقة، وكذلك برفع القوة القاهرة واستمرار عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز الذي ساهم بشكل كبير في الاستقرار الأمني والاقتصادي”.

وتابع “يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات عقدها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على هامش مؤتمر CERAWEEk مع الحكومة الأمريكية التي أكدت دعم المؤسسة ومجلس إدارتها لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز”.