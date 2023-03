الخصاونة لـ عقيلة صالح: ندعم جميع الجهود السياسيَّة الرامية إلى حماية وحدة ليبيا وضمان أمنها واستقرارها

ليبيا – استقبل رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة اليوم الثُّلاثاء، رئيس مجلس النوَّاب المستشار عقيلة صالح، بحضور رئيس مجلس النوَّاب الأردني أحمد الصَّفدي، وعدد من الوزراء والنوَّاب.

الخصاونة أكد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الأردنية عُمق العلاقة التاريخيَّة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما أكَّد على المكانة الكبيرة التي تحتلُّها ليبيا لدى الأردن قيادةً وشعًاً، ووقوف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني ودعمه لجميع الجهود السياسيَّة الرامية إلى حماية وحدة ليبيا وضمان أمنها واستقرارها، واستعادة دورها الطليعي عربيًّا ودوليًّا.

وأبدى الخصاونة استعداد الحكومة للتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلَّق ببناء القُدرات والمجال الطبِّي والبنية التحتيَّة.

بدوره، أثنى رئيس مجلس النوَّاب عقيلة صاالح على وقوف الأردن المستمر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثَّاني إلى جانب ليبيا وشعبها، مؤكّدًا العلاقة الوثيقة والتَّاريخيَّة التي تجمع البلدين والشَّعبين الشَّقيقين.

هذا وحضر اللقاء من الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحليَّة التوفيق كريشان، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، ونائب رئيس مجلس النوَّاب أحمد الخلايلة، والسفير الليبي لدى المملكة عبد الباسط البدري.

