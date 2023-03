تحضيرات لافتتاح معبر “الدبداب” الحدودي مع الجزائر

أكدت اللجنة الفنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية جاهزية المكونات العاملة بالمنفذ الحدودي “غدامس – الدبداب” لفتح المعبر كلا حسب اختصاصه.

ووفقا للداخلية فإن اللجنة ناقشت في اجتماع الثلاثاء آلية التواصل مع الجانب الجزائري لفتح المعبر للتبادل التجاري واستئناف حركة دخول وخروج المواطنين بين البلدين.

واقترحت اللجنة عقد اجتماع مبدئي من الجانب الجزائري خلال الأيام القادمة لتقييم الجاهزية بحضور عدد من الوزارات إلى جانب عميد بلدية “غدامس” ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة “الهادي الحويج” في مايو الماضي خلال زيارته للجزائر عن إنشاء منطقة تجارية حرة بينها وبين ليبيا.

كما صرح عميد بلدية غدامس “قاسم المانع” في وقت سابق بافتتاح معبر “الدبداب” شهر فبراير الماضي بعد أخذ كافة الإجراءات التنظيمية من الجانبين بعد اتفاق على تحديث اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين.

المصدر: وزارة الداخلية

