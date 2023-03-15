الطقس في ليبيا اليوم الأربعاء.. تراجع في درجات الحرارة والقصوى تصل لـ 29 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تكاثر السحب الليلة وغداً على مناطق الجبل الأخضر يتخللها أمطار خفيفة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الأربعاء، تراجع درجات الحرارة على معظم مناطق الشمال بدءا من الغد.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على مرتفعات جبل نفوسة.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر الليلة وغدا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر يتخللها سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة على بعض المناطق تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

وفي (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية، والرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 26 و29 درجة مئوية وتسجل تراجعاً غداً الخميس على غدامس والحمادة والجفرة.

Trending مصرف ليبيا المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية للشركات خلال الفترة من 2 إلى 8 مارس

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و27 درجة مئوية.