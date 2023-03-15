الكشف عن هوية خاطفي “عامل مصري” في جنزور

أعلن جهاز الأمن الداخلي بمدينة جنزور، القبض على تشكيل عصابي قام بخطف أحد العمالة الوافدة، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه.

وكان بلاغ قد ورد إلى الجهات الأمنية بجنزور يفيد باختطاف شخص مصري الجنسية من قبل مجهولين واختفائه داخل مدينة جنزور.

و تم تشكيل فريق لعملية التحري وجمع المعلومات ومتابعة هذا البلاغ إلى أن تم كشف هوية وموقع الخاطفين بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي جنزور.

وبالفعل تم إلقاء القبض على التشكيل العصابي الذي تبين أنه مكون من شخصين يحملان الجنسية المصرية، وهما المسئولين عن عملية الاختطاف.

وبالتحقيق معهما، اعترفا أنهما قاما بإخفاء الضحية لمدة شهر كامل داخل غرفة بإحدى مساكن العمالة الوافدة داخل مدينة جنزور.

كما اعترفا أيضًا أنهما دخلا الأراضي الليبية بشكل غير شرعي، كما أنهما لا يحملان أي أوراق رسمية بالإضافة إلى أنهما تخصصا في ترويج المواد المخدرة والاتجار بالبشر عبر البحار .