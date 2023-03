لنقي: اجتماع عدد من عمداء البلديات في إيطاليا مؤخرًا مؤشر خطير

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي أن اجتماع عدد من عمداء البلديات في إيطاليا مؤخرًا مؤشر خطير على ما تسعى إليه الدول الأجنبية من تعميق الفرقة والفوضى الإدارية في البلاد وخلق أجسام سياسية مخالفة للقانون.

لنقي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “إن الدول الأجنبية تسعى إلى التدخل بشكل سافر في الشأن السياسي الليبي وأضعاف أذرع السلطة التنفيذية وجعلها تتمرد عليها ولا تعبرها، ويجب وقف هذه المهزلة”.

