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الطقس: تكاثر السحب على الشمال الشرقي وسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الجبل الأخضر 

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 15 مارس 2023 (وال) – تتكاثر السحب هذه الليلة ونهار الغد على الشمال الشرقي، يتخللها سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق الجبل الأخضر ، وتنشط الرياح نسبيا خلال فترة المساء على معظم مناطق شمال ليبيا، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (17 – 22)مْ على أغلب المناطق الغربية، وتشهد تراجعا يوم الغد على مناطق الشمال الشرقى خاصة على المرتفعات الجبلية .

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية إن مناطق راس اجدير حتى سرت  ، والجفارة – والجبل الغربي، ستكون فيها حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (18-22)مْ، وتسجل انخفاضا يوم الغد على المرتفعات الجبلية.

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وكالة الانباء الليبية وال

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