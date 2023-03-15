البيوضي: الانتخابات النزيهة والشفافة تريد حكومة محايدة يعترف بها الجميع

أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، أنه لم يعد مقبولا إجراء الانتخابات تحت إشراف حكومة الدبيبة، لأنها لا تعد وسيطا نزيها بين المتنافسين، مشيرا إلى أن الانتخابات النزيهة والشفافة تريد حكومة محايدة يعترف بها الجميع.

وقال البيوضي، في منشور عبر «فيسبوك»: “تحدث المستشار عقيلة صالح عبر أحد البرامج بشكل واضح وصريح، وهو حديث يجب البناء عليه من أجل الإنتخابات في ليبيا، وعلى السيد باتيلي أن يستمع له جيدا ويتعامل معه”.

وأضاف “أكد المستشار أن القانونين رقم 1 و2 لسنة 2021 لا يزالان ساريان (بحكم القانون) وإذا رفض مجلس الدولة، التعاطي الإيجابي بإجراء تعديلات على القوانين يمكن اللجوء لهما لاستكمال العملية الانتخابية، وتحديد آجالها وفق لخطة زمنية واضحة”.

وتابع “المعضلة هي السلطة التنفيذية وهو ما لم تستوعبه القوى الإمبريالية المتدخلة في الشأن الليبي وتمارس الوصاية من خلال العملاء والمتآمرين، إذ لم يعد مقبولا إجراؤها تحت إشراف حكومة الدبيبة فهو لم يعد وسيطا نزيها بين المتنافسين، سواء بقى أو انسحب من المنافسة فالأمر سيان، فالانتخابات النزيهة والشفافة تريد حكومة محايدة يعترف بها الجميع”.