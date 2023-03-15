وصول معدات وقطع غيار خاصة بالوحدة الغازية الثانية بمحطة شمال بنغازي

العنوان-بنغازي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن وصول معدات وقطع غيار إلى مخازن الشركة الرئيسة عبر ميناء طرابلس البحري خاصة بالوحدة الغازية الثانية بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة موردة من شركة (GE) الأمريكية.

وأشارت الشركة إلى أن الوحدة الغازية الثانية ستخضع لأعمال العمرة الجسيمة في القريب العاجل ضمن الجهود المتواصلة والمستمرة التي يقوم بها رئيس مجلس إدارة الشركة للحفاظ على نمط عطائها وزيادة أدائها الإنتاجي.

وباشرت الشركة إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة، من قبل شركة سيمنس الألمانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وتأتي الأعمال بإيعاز من رئـيس مـجلـس إدارة الشـركـة، محمد المشاي، وذلك لرفع كفاءة الإنتاج عبر تركيز الجهود على صيانة باقي وحدات التوليد في مختلف المناطق، لدعم الشبكة العامة والاستفادة منها في المحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية