الإيقاع بتشكيل إجرامي متورط في سرقة محلات الألبسة في الخمس وزليتن

ليبيا- واصل أعضاء مكتب البحث الجنائي في العاصمة طرابلس برفقة الأجهزة الأمنية فيها التعاون والتنسيق الأمني بهدف مكافحة الجريمة والحد من مخاطرها.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى ضبط 4 متورطين بسرقة محلات الملابس في مدينتي الخمس وزليتن، مبينًا سرقتهم أكثر من 100 قطعة من الألبسة وعددًا من العطور ونقلها إلى العاصمة طرابلس لتصريفها فيها.

ووفقًا للبيان، أقر المتورطون بجرمهم وتم استرجاع جانب من المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم لجهة الاختصاص.

