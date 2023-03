حفر الموت.. التعرف على هوية مفقودَين بعد 4 سنوات من اختطافهما

أعلنت رابطة ضحايا ترهونة التعرف إلى هوية مفقودين اثنين بعد مطابقة نتائج تحليل البصمة الوراثية.

وقالت الرابطة في منشور عبر صفحتها بفيسبوك أن المفقودَين “حمزة شعيب” و “محمد معتوق” كانت قد اختطفتهما مليشيا الكاني في سبتمبر من عام 2019 قبل العثور على جثمانهما بموقع “سوق الجمعة مصابحة” ضمن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة.

وتستمر فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في أخذ عينات العظام من الجثث مجهولة الهوية المنتشلة من المقابر الجماعية بترهونة لاستخلاص الحمض النووي منها.

ووصل عدد الحالات المتعرف عليها عن طريق مختبرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين إلى أكثر من 230 حالة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اكتشاف مقبرتين جديدتين في طريقي “سالم بن علي، والساقية” في ترهونة، وانتشال 3 جثث مجهولة الهوية منهما يوم أمس الثلاثاء.

المصدر: رابطة ضحايا ترهونة

