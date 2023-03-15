الحداد يحث على إبراز الدور الحقيقي للعسكريين 

الوطن| رصد

حث رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية الفريق أول ركن محمد الحداد، الضباط وضباط الصف على المضي قدما في فرض قوة الدولة، وإبراز الدور الحقيقي للعسكريين من خلال رفع كفاءة أداء المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية إلى مركز التدريب التخصصي لحرس الحدود، إذ التقى مدير المركز، ومعاون رئيس ركن حرس الحدود، وعددا من الضباط وضباط الصف من منتسبي حرس الحدود.

وأطلع مدير المركز الحداد على بعض الدورات التدريبية التي أعطيت في السابق لمنتسبي حرس الحدود، والتي يسعى لتنفيذها بالمستقبل، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في عدة تخصصات.

في المقابل أشاد الحداد بالجهود المبذولة لإنجاح الدورات في سبيل الرفع من قدرات منتسبي حرس الحدود، مؤكداً حرص المؤسسة العسكرية على الاهتمام بتطوير كافة منتسبي حرس الحدود من خلال المؤسسات التعليمية، ورفع كفاءة الأفراد علمياً وعمليا.