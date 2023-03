وفد من قبائل ورفلة لـ الدبيبة: ندعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات

ليبيا – استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بمنزله عددًا من أعضاء المجلس الاجتماعي ورفلة من مدن بني وليد و تينيناي والمردوم وزمزم وعددًا من أعيان مدينة بني وليد ومديري القطاعات الخدمية بالبلدية.

عضو المجلس الاجتماعي قدم كلمة أكد فيها شكره للحكومة على جهودها المبذولة لعودة الحياة بكل المناطق الليبية، من بينها مدينة بني وليد، وكذلك دعمه للجهود المبذولة لاستقرار بني وليد وعودة الحياة فيها بعد فترة تهميش خلال السنوات الماضية.

كما قدم شباب بني وليد كلمـة أكدوا فيها دعمهم للجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات باعتبارها الحل الحقيقي لكل المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، مشيدين بجهود الدبيبة في دعم الشباب وتنفيذ برامج تنموية حققت الاستقرار والتنمية لهم، مطالبين بالمزيد من الدعم لهذه الشريحة الهامة.

من جهته، أكد الدبيبة في كلمة دور قبائل ورفلة في السلم الاجتماعي، وضرورة أن تقوم بدورها التاريخي في الاستقرار ولمّ الشمل، مؤكدًا لهم أن الحكومة لن تتخلى عن تقديم خدماتها للمدينة في كل المجالات.

وفي ختام اللقاء، أكد أعيان المدينة دعمهم لجهود الحكومة في الاستقرار والتنمية، وأن بناء الدولة وإنهاء الصراعات فيها لن يتم إلا من خلال الانتخابات، مشيدين بجهود الحكومية في إنجاح هذا الاستحقاق.

