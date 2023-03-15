مصرف ليبيا المركزي يبحث مع فريق صندوق النقد تعزيز القطاع المصرفي

بحث مسؤولو مصرف ليبيا المركزي، مع فريق صندوق النقد الدولي خصائص القطاع المصرفي، ومدى تطور الخدمات المصرفية.

وجاء ذلك ضمن مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق مع المصرف والوزارات والمؤسسات الليبية، اليوم الأربعاء، التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري في تونس.

وحسب بيان المصرف المركزي على صفحته في موقع فيسبوك، تطرقت المباحثات، التي عقدت أمس الثلاثاء، إلى الجهود المبذولة من المصرف المركزي وحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج وتصدير النفط.

وتناول الاجتماع التوقعات الخاصة بإنتاج النفط الليبي للعام 2023، إضافة إلى السياسات التجارية والاقتصادية ورؤية وزارة الاقتصاد للسنوات المقبلة.