مصدر من مصراتة لـ”أخبارليبيا24″ يؤكد الشروع في هدم عمارات “القوشي”

أخبارلييا24- خاص

أكد مصدر مطلع في مدينة مصراتة اليوم الأربعاء أن الشركة العامة لخدمات النظافة شرعت في هدم وإزالة عمارات “القوشي” بمصراتة.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن هدم العمارات ياتي تنفيذا لأوامر النائب العام، مؤكدًا أنها تحت قرار الهدم من 2009.

وأشار المصدر إلى أن قرار الهدم والإزالة لعمارات “القوشي” لم ينفذ إلى الآن، وهي عمارات منتهية الصلاحية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن أغلب سكان العمارات ليسوا سكانها الأصليين بل أغلبهم قاموا بالاستيلاء عليها.

وكانت الجهات الأمنية في مدينة مصراتة أطلقت في 08 مارس الجاري عملية أمنية واسعة لضبط تجار ومروجي المخدرات والممنوعات في منطقة القوشي.

وأكد مصدر مطلع أن قوة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومديرية الأمن قامت بضبط عدد من التجار وإقفال المحلات التي تعتبر الموزع الكبير للممنوعات في المدينة.

وأشار المصدر كذلك إلى أن تبادلًا لإطلاق النار وقع بين تجار المخدرات والجهات الأمنية أثناء عملية المداهمة.