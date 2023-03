الولايات المتحدة تشيد بدور المؤسسة الوطنية للنفط في تحقيق أمن الطاقة في ليبيا والمنطقة

ليبيا – التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة في البيت الأبيض مستشار الرئيس الأمريكي ومنسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغيرك، بحضور جيرمي بيرنستاين مسؤول شمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي.

الجانب الأميركي أشاد خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط بدور المؤسسة المهم في تحقيق أمن الطاقة في ليبيا والمنطقة، وكذلك برفع القوة القاهرة واستمرار عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز الذي ساهم بشكل كبير في الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات عقدها رئيس المؤسسة على هامش مؤتمر CERAWEEk مع الحكومة الأمريكية التي أكدت دعم المؤسسة ومجلس إدارتها، لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز.

