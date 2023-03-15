مستشار الرئيس الأمريكي يشيد بدور مؤسسة النفط الليبية في تحقيق أمن الطاقة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، مستشار الرئيس الأمريكي، ومنسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكغريك، في البيت الأبيض، بحضور مسؤول شمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي جيرمي بيرنستاين.

أشاد مستشار الرئيس الأمريكي بدور المؤسسة الوطنية للنفط في تحقيق أمن الطاقة في ليبيا والمنطقة، وكذلك رفع القوة القاهرة واستمرار عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز، ما أسهم بشكل كبير في الاستقرار الأمني والاقتصادي.

وجاء ذلك في بيان للمؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

كما التقى فرحات خلال جولته، مستشار الرئيس الأمريكي والمبعوث المنسق لشؤون الطاقة العالمية اموس هوشستين.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات عقدها بن قدارة مع مسؤولي الحكومة الأميركية على هامش مؤتمر الطاقة العالمي “CERAWEEk”، حيث أكدوا دعم المؤسسة ومجلس إدارتها لتنفيذ استراتيجيتها في بناء القدرات ورفع إنتاج النفط والغاز.

وقبل أيام، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ضرورة عودة الشركات الأمريكية للعمل مجددا في قطاع النفط والغاز في ليبيا، وذلك خلال لقاءه مع نائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك، على هامش فعاليات مؤتمر “CERAWEEk”.

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وأشاد نائب وزير الطاقة الأمريكي بارتفاع إنتاج النفط واستقراره تحت الإدارة الجديدة للمؤسسة الوطنية للنفط، وفق بيان صادر عن المؤسسة.