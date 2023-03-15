النائب “النويري”: ليبيا تحتاج الدعم للحد من التدخل في شؤونها

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شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب نائب رئيس الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز” فوزي النويري ” مع وفد نيابي في المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة على هامش أعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي ، حيث تم اعتماد قرار الشبكة (PN) للحركة بشأن تعديلات النظام الأساسي الخاص بأساليب العمل وكذلك تم النظر في طلبات المنظمات البرلمانية الدولية للحصول على صفة مراقب و إضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز .

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب” فوزي النويري في كلمته خلال المؤتمر ان ليبيا تمر بمرحلة سياسية تحتاج الدعم والوقوف من الحركة للضغط على كل من يحاول التدخل في شؤونها والحفاظ على وحدتها وسيادتها ودعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب الممثل الوحيد للشعب الليبي.

وأوضح بأن الحاجة تقتضي تكاتف الدول الأعضاء وحشد كافة الإمكانيات لدعم حركة دول عدم الانحياز من خلال الوحدة والتضامن والتعاون لأعضاء الشبكة تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها أزمات ( الغذاء- الأوبئة – والتدخلات الخارجية في شؤون الدول ) وغيرها من القضايا التي تتطلب استجابة سريعة لأثارها السلبية ، كما أكد على دعم ليبيا لتوصيات المجلس الوطني الفلسطيني ، مضيفاً بأن العدل والأمن لن يتحققا في العالم الا بعد حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وهو ما ينطبق على غيره من الشعوب التي تسعى حثيثة لنيل حقوقها وهو من اهداف الحركة .