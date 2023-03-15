أمن طبرق تؤكد تأمين خروج فريقي الأهلي والأخضر حتى حدود المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص أكدت مديرية أمن طبرق بأن قوات الأمن قامت بتأمين خروج فريقي الأهلي والأخضر بسلام حتى الحدود الغربية للمدينة. وذكر مكتب الإعلام الأمني أنه تــم تأميــن مداخــل ومخــارج المدينــة والطــرق الرئيسيــة المــؤدية للملعــب حفــاظ علــى الأمــن وسلامــة المواطنيــن والمشجعيــن وأطقــم الأنديــة كافــة لحيــن مغادرتهــم مدينــة طبــرق وخروجهــم الحــدود الإداريــة. وأشار مكتب الإعلام إلى أن قوات الأمن نجحت في تأمين المباراة والتي استضافها ملعب الصقور بمدينة طبرق تنفيذًا لتعليمــات رئيــس غرفــة العمليــات الأمنيــة المشتركــة طبــرق عميــد سامــي إدريــس نصــر مديــر أمــن طبـرق. وشهدت مباراة الأخضر والأهلي خطة أمنية غير مسبوقة بحضور عميد البلدية ومدير الأمن والاتحاد الليبي لكرة القدم ولجنة المسابقات والاتحاد الفرعي ونادي الصقور. أنسخ رابط المقال تم النسخ

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا