فيروز النعاس: تصريحات باتيلي متناقضة تمامًا

أكدت فيروز النعاس، عضو حزب الجبهة الوطنية، أن تصريحات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الأخيرة متناقضة تماما مع إحاطته أمام مجلس الأمن.

وقالت النعاس، العضوة المستقيلة من مبادرة عودة الأمانة المشكلة من عبد الحميد الدبيبة، في تصريح صحفي، إن “تصريحات باتيلي تتناقض تماما مع إحاطته أمام مجلس الأمن في 26 فبراير الماضي، والتي أشار فيها إلى أن مجلسي النواب والدولة لم ولن يحققا أي توافق”.

وتابعت؛ “ومع ذلك فإن باتيلي أعلن في المؤتمر الصحفي عن منحهما مزيدا من الوقت”.

وأضافت «النعاس» أن “باتيلي يسعى لكسب المزيد من الوقت، لأنه عجز عن تمرير مبادرته عبر مجلس الأمن وكل ما خلص إليه في المؤتمر الصحفي هو بقاء الوضع على ما هو عليه بجميع الأجسام والشخصيات الحالية مبدأيا حتى شهر يونيو المقبل، ومن ثم فإنه سيعيد طرح مبادرة جديدة”.

وأردفت أنه “بخصوص لجنته فقد أكد مررًا أن البعثة لن يكون لها أي دور في اختيار أعضاء هذه اللجنة وحدد مهام اللجنة بوضع ميثاق شرف ومساندة لجنة 6+6 التابعة لمجلسي النواب والدولة”.

وختمت موضحة أنه “من المتناقضات أيضا أنه في إحاطته أوحى بأنه قد يتجاوز المجلسين، أما في المؤتمر الصحفي فترك الأمر لهما ولالتزاماتهما (الأخلاقية) أمام الشعب الليبي”.