ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل إن إيران تعتمد في سياستها الخارجية على التناغم مع روسيا، وعدم الوقوع في تضارب مع سياسة موسكو أينما وجدت.

إسماعيل رأى في حديثه مع وكالة “سبوتنيك”، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يحاول تحسين العلاقات الثنائية مع حلفاء موسكو، لكي يتحصل على دعم روسيا، والتخلي عن دعم حكومة البرلمان برئاسة فتحي باشاغا أو ضمان حيادها.

وذكر إسماعيل بأن مساعي الدبيبة مرتبطة بكون اعتماد حكومته على اعتراف مجلس الأمن، وتوجسًا من ذهاب روسيا إلى خيار دعم اختيار حكومة جديدة لإنجاز الانتخابات.

Shares

The post إسماعيل: الدبيبة يحاول تحسين العلاقات الثنائية مع حلفاء موسكو first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية