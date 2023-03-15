رئيس المجلس الرئاسي: نولي أهمية قصوى لحقوق الإنسان في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتابعة لمجموعة العمل الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين.

واللجنة تضم سفير مملكة هولندا لدى ليبيا “دولف هوخيونينق”، ومدير إدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون بالبعثة الأممية لدى ليبيا “سوكي ناقرا”.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي، سلم الرئيس في مستهل اللقاء نتائج الحوارات التي يسرتها مجموعة العمل لأكثر من 500 ليبي مُشارك من شرائح مجتمعية مختلفة.

وأكد الرئيس، على أن المجلس الرئاسي يولي مسألة تعزيز حالة حقوق الإنسان في ليبيا أهمية قصوى ويرحب بجهود مجموعة العمل التي يجب أن تكون مكملة للجهود الوطنية، ومبنية على أسس المشاركة والشمول.

وثمن السفير الهولندي ومديرة إدارة حقوق الإنسان بالبعثة، جهود المجلس الرئاسي في سبيل إنجاز المصالحة الوطنية التي انطلقت من خلال انعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، كما خص الرئيس بالشكر على جهوده الشخصية لإطلاق عدد من المسجونين خلال الفترة الماضية.