المنفي: المجلس الرئاسي يولي مسألة تعزيز حالة حقوق الإنسان أهمية قصوى

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سلمت مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتابعة لمجموعة العمل الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين الرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي نتائج الحوارات التي يسرتها مجموعة العمل لأكثر من 500 ليبي مُشارك من شرائح مجتمعية مختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي اليوم الاربعاء لمجمعة العمل المكونه من سفير مملكة هولندا لدى ليبيا “دولف هوخيونينق”، ومدير إدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون بالبعثة الأممية لدى ليبيا “سوكي ناقرا”.

وأكد المنفي على أن المجلس الرئاسي يولي مسألة تعزيز حالة حقوق الإنسان في ليبيا أهمية قصوى ويرحب بجهود مجموعة العمل التي يجب أن تكون مكملة للجهود الوطنية، ومبنية على أسس المشاركة والشمول.

بدوره ثمن السفير الهولندي و مديرة إدارة حقوق الإنسان بالبعثة، جهود المجلس الرئاسي في سبيل إنجاز المصالحة الوطنية التي انطلقت من خلال انعقاد الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية