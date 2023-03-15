ناقلة مليونية ثالثة خلال مارس من الحريقة طبرق إلى الصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الأربعاء رسو الناقلة النفطية (دلتا تولمي) على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة سوف تشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأشار المصدر إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الثالثة خلال مارس، مؤكدًا أنها قادمة من اليونان وتحمل علم دولة ليبيريا.

وأوضح المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 216 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.