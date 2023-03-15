افحيمة: باتيلي لا يملك مبادرة لحل الأزمة الليبية

أعلن عضو مجلس النواب صالح افحيمة، أن المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، لا يملك مبادرة لحل الأزمة، وما يقدمه خطوط عريضة لم تستقر في ذهنه بعد ويريد من الليبيين أفكارا لاستكمال هذه المبادرة، وهذا ما اتضح في مؤتمره الصحفي الأخير لعدم معرفته من أين يبدأ.

وقال افحيمة، في تصريحات صحفية: “المبعوث الأممي لا يزال متخبطا ويحاول تكرار نفس الخطوات السابقة للمبعوثين السابقين، فباتيلي إذا أراد أن يخرج من الأزمة بنجاح عكس المبعوثين السابقين عليه الاستماع للصوت الليبي الذي ينادي بالاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد وأن تجرى الانتخابات نهاية هذا العام على أساسه”.

وأضاف “اللجنة رفيعة المستوى تقرر تشكيلها قبل أن يتحدث عنها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وهو التحق التحاقا بالمبادرة الليبية بين مجلسي النواب والدولة ولم يأتِ بجديد، وهو إذا تمكن من إيجاد مشاركين للجنة رفيعة المستوى فلن يتمكن إيجاد التوافق بينهم”.

وتابع “مجلس النواب لا يملك الذهاب وحيداً لإنجاز القوانين الانتخابية دون إشراك المجلس الأعلى للدولة ولا أي جهة أخرى تستطيع فرض الحل، والذي يجب أن يكون بالتوافق التام خصوصا التوافق السياسي وبين القوى الفاعلة على الأرض، حاولنا مرارا التوضيح بأن المشكلة في ليبيا أمنية سياسية وليس سياسيا منفصلاً عن الوضع الأمني، فاجترار المراحل الانتقالية سيقود البلاد من سيئ إلى أسوء بالتجارب التي شهدناها السنوات الماضية”.