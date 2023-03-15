برفقة محافظ المصرف المركزي.. الدبيبة يبدأ زيارة رسمية للنيجر

استقبل رئيس حكومة النيجر حمودو محمدو، رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، والوفد المرافق له، بالعاصمة النيجرية نيامي.

وكان الدبيبة والوفد المرافق له الذي يضم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وعدد من المسؤولين بالحكومة قد وصل مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة النيجرية نيامي في زيارة رسمية، يعقد خلالها سلسلة من المباحثات مع المسؤولين النيجريين.

يشار إلى أن وفدا ممثلا لحكومة الدبيبة قد وصل لى نيامي قبل أيام رفقة المسؤول السابق عبدالله منصور، الذي أفرج عنه بوساطة من الرئيس النيجري محمد بوعزوم، وهو ما لم يحدث في حالات إفراج عن مسؤولين سابقين.